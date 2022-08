Ülemiste Citys käivitus rattateede pilootprojekt, mis annab ratturitele senisest rohkem ruumi

Selle aasta juunis Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori poolt linnakus läbiviidud uuringus selgus, et peamine liikumisvahend Ülemiste linnakusse tulemiseks on ülekaalukalt auto - seda kasutas enamasti 54% vastanutest, millele järgnesid ühissõidukid buss (23%), tramm (7%) ja jalgsi kõndimine (7%). Ülejäänud liikumisviiside osatähtsus peamise liiklusvahendina jäi alla 5%. “Meie eesmärgiks on suurendada kergliiklejate ja jalakäijate osakaalu kümne protsendini, et vähendada keskkonnas müra ja saastetaset. Pikem eesmärk on toetada Tallinn 2035 arengustrateegiat, et 2025. aastaks liiguks linnakusse ühistranspordiga, jalgsi või ratastega 50% inimestest ja 2035. aastaks 70% inimestest,” ütles Velve. Autodega liiklejate arvu vähendamine aitab inimestele luua rohelisemat ja mitmekesisemat linnakeskkonda ning selleks on linnak loonud mitmeid võimalusi: eelmise aasta septembris avati ekspressbussiliin (Väike-Õismäelt läbi Mustamäe), paindlik trammiühendus kesklinnaga ning tulevikus ka sadamaga ja täna avatud rattateede pilootprojekt.