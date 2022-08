Viljandi pärimusmuusika festival küündis mastaabilt piirangueelse ajani

„Noortele pühendatud pidu tõestas selgesti, kui imeliselt heas seisus on eesti pärimusmuusika tervis ja tulevik,“ sõnas festivali pealik Ando Kiviberg. „Peale on kasvamas uus põlvkond väga andekaid, energilisi ja suurepärase pillimänguoskusega muusikuid, kelle jaoks pärimus on loomuliku nähtusena nende ümber kogu aeg olemas olnud. Selle uue põlvkonna jõuline ja energiast pakatav mõju oli tänavusel festivalil väga tugevasti tunda ja me oleme korraldajatena selle üle südamest õnnelikud. Paistis, et publik samuti.“