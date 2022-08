Riigipea kuulutas välja 13 seadust

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seadusega luuakse õiguslik alus laevade infosüsteemi kasutuselevõtuks. IT-arenduse eesmärk on kaasajastada seni suuresti paberipõhist laevade ülevaatust ja tunnistuste väljastamist ning koondada senised laevade andmeid sisaldavad registrid.

Maagaasiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eesmärk on tagada Eesti gaasisüsteemi vastupidavus gaasivarustuse pikaajalise katkestuse korral. Seadusega luuakse regulatsioon gaasisüsteemi toimepidevuse tagamiseks ning strateegilise gaasivaru hoiustamisega seotud kulude katmiseks. Alates järgmise aasta 1. juulist on tuuleelektrijaamade rajajatele kohustus maksta omavalitsusele ja kohalikele elanikele keskkonnahäiringu hüvitamise tasu, et soodustada taastuvenergia tootmist.