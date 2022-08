Maailmakuulus kaasaegne tsirkus jõuab Paidesse

Lavastus “Jõehobu” on inspireeritud Soome kirjaniku Tommy Hellsteni raamatust “Jõehobu elutoas”, mis jutustab sellest, kuidas elada oma elu koos halvima versiooniga iseendast.

Tsirkus Sabok loodi 2018 aastal Kert Ridaste ja Saana Leppäneni poolt. Mõlema akrobaadi teekond on enam kui kahe aastakümne pikkune. Nad on aastate jooksul teinud koostööd maailmakuulsate kollektiividega nagu Circus Cirkör, Circus Nikolajeff, Circus I love you jt.