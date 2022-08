Inimesed otsivad kirikust rahu ja vaikust, kuid tutvuvad ka pühakoja ajalooga

Paide kirik on suletud vaid esmaspäeval, kuigi ka siis on kokkuleppel pühakoja külastamine võimalik. Kõige pikemalt – keskpäevast kella kuueni õhtul – on pühakoda avatud kolmapäeval, neljapäevast laupäevani on uksed lahti kell 12–15 ning sisse astuda võib ka pühapäeva hommikul jumalateenistuse ajal ning mõni aeg pärast seda.

EELK Paide Püha Risti koguduse õpetaja Andres Tšumakov kõneles, et inimesed külastavad kirikut mitmetel põhjustel. Tullakse nii selleks, et pühakojaga kui kultuuri- ja ajalooväärtusega tutvust teha, kuid ka mõtisklema, rahu ja hingetuge otsima. Mõnikord soovitakse süüdata küünal. «On ka neid, kes soovivad kirikuõpetajaga igavikulistel teemadel rääkida,» märkis Tšumakov, kes püüab olla võimalikult palju kirikus ja inimeste päralt. Kindel päev, kui õpetaja on terve päeva kohal, on kolmapäev. Kuid enamasti on ta pühakojas olemas ka teisipäeval ja neljapäeval, seda loomulikult lisaks pühapäevastele jumalateenistustele.