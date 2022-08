Ei, maksurahu! Jah, maksudebatt!

Mõistan, et maksumosaiigi lahti harutamine on kui punane rätik kramplikult praegusest süsteemist kinni hoidvale Reformierakonnale. Tõsi on, et praegune maksusüsteem on lihtne ja arusaadav, kuid ühiskond ja majanduskeskkond meie ümber muutuvad kiiresti ning ka maksusüsteem vajab nüüdisajastamist. Paraku on nii, et Reformierakond peab maksudest rääkimist just kui surmapatuks. Maksud aga ei ole püha lehm, mida torkida ei tohi. Aktsiise ja seadusi muudetakse ju pidevalt.