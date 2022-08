Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Ühes tegusas Eesti kõrtsis peab saama korralikult süüa-juua ja ka pidu panna. Just seetõttu ongi kuu aega uue peremehe Danel Puuderi käe all tegutsenud Imavere kõrts panustanud nii igapäevastesse toitudesse, et inimestel kõhud täis sööta, kui tõmmanud taas käima ka nädalavahetuste peod. Puuder ütles, et esimene kuu on möödunud kiirelt ja olnud töökas. «Sööjaid jagub iga päev ning avapidugi läks täismajale,» lausus ta.

* Paide muusika- ja teatrimaja kihab rõõmsatest inimestest. Mõnel on käe ümber tõmmatud juba side, teised rüüpavad magusat mahla, et kohe-kohe verd annetama minna. Kahe päeva jooksul saavad Järvamaa inimesed teha pisikese heateo ja kinkida abivajajatele väikese osa oma verest. Vereloovutustoolist tõuseb Igor Ivanov ja asub tänutäheks endale meenet valima. Ivanovil juhtus puhkus seekord samale ajale, kui vere loovutamise suvetuur otsapidi Paidesse jõudis. «Mul on praegu puhkus ja seega ka aega. Tuli meiliteade ja mõtlesin, et miks mitte,» räägib ta.

* Eeloleval nädalalõpul leiab aset Oisu aganikufestival, mis ühendab põllumajandust ja kultuuri. Kogu festival toimub koristatud taliodrapõllul põhupallidest festivalialal. Ettevalmistused käivad hooga: festivali lava ning värav said paika juba nädala alguses ning seejärel algas põhupallidest kontserdiala ehitus.