Aganikufestivalil näeb rehepeksu ja põllutöömasinaid, põhupallide vahel esinevad muusikud

Samal ajal Oisu aganikufestivaliga peetakse laupäeval ka juba mitmel varasemalgi aastal aset leidnud Oisukandi hoovipäeva. Tänavu on huvilistele avatud kaheksa koduhoovi. Sille Varul kõneles, et hoovipäeva idee on kohvikutepäeva omast mõnevõrra erinev. Hoovides võib avada kodukohviku, kuid pakkuda ka hoopis muid võimalusi ja tegevusi, peamine on, et seal toimuks midagi põnevat. «Enamasti pakutakse lisaks muule igal pool siiski ka süüa-juua,» kõneles Varul.