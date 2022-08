Türi poliitiku karjäär jätkub Võrus

Perillus selgitas, et lisaks tugevale võistkonnale meeldis talle ka klubi visioon. «Otsustasin kindlasti ka seetõttu nii, et Barrus Võru VK on uus ja huvitav projekt. Klubi visioon on, et tegeletakse palju kogukonnaga ja see mulle meeldib. Lisaks ka asjaolu, et kui ma vaatan klubi mängijate tutvustusi sotsiaalmeedias, siis ma julgen väita, et Võru on teinud teistele klubidele silmad ette. Algus on vägev!»