Rekordilise osalejate arvuga skautide ERNA Matk on alanud

Põnevamad tegevuspunktid on seekordsel matkal näiteks esmaabi ja pääste situatsioonülesande lahendamine, matka jaoks spetsiaalselt rajatud kõrgseiklusraja läbimine, paintball ning uudne põgenemistuba.

“ERNA Matk saab teoks tänu poolesajale vabatahtlikule nii Eesti Skautide Ühingu ridadest kui ka skaudisõprade seast,” ütles Eesti Skautide Ühingu juhatuse esimees Ragnar Luup. Ta lisas, et matkal vabatahtlikuna abiks olemine on samuti suur seiklus ja väljakutse, et enam kui ööpäev kestev matk igati õnnestuks. Ilma vabatahtliketa ei saaks seda toredat traditsiooni olla. Aitäh kõikidele skautidele ja teistele vabatahtlikele!