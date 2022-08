Kui sõber jääb vanaks – kuidas muuta eaka lemmiklooma elu võimalikult mugavaks?

Loomapojad on küll armsad ning lust on vaadata neid kasvamas, ent kunagi ei või teada, milliseks kujuneb loomapoja iseloom. Eakas loom on oma krutskid juba ära teinud ning käitub uues kodus väärikalt. Ükskõik, kas eakas loom liitus perega alles hiljuti või on pisikesest peale pere truu seltsiline olnud, saab omanik nii mõndagi ära teha, et väike vanur end kodus võimalikult hästi tunneks.

Kui kodus on eakas loom, pea meeles järgmisi näpunäiteid. 1. Eale kohane eritoit toetab tervist. Muidu tervele loomale on hea mõte anda spetsiaalset eakale loomale mõeldud toitu, mis sisaldab kõiki talle vajalikke toitaineid ja vitamiine. Kui neljajalgset sõpra vaevab mõni haigus, oskab loomaarst tõenäoliselt soovitada ka vastavat toetavat eritoitu. 2. Eaka looma suhu tasub kindlasti vaadata! Suuhügieen mõjutab looma tervist laiemalt ning hea on hammaste ja suuga seotud probleemidega varakult tegeleda. Nii säästad sõpra söömisega seotud ebamugavustest ja tõsisemate tervisehädade tekkimisest. 3. Liikumine on tervisele hea, vanusest hoolimata. Küll aga kipub mõne looma huvi liikumise ja mängimise vastu vanemaks saades vähenema. Kuna liikumine on hea nii lihastele, liigestele, kui looma üldisele füüsisele ja vaimsele tervisele, tasub siiski looma talle sobivas tempos ja viisil liikuma meelitada. 4. Muuda kodu eakale loomale ohutuks. Saabub hetk kui väike vanur ei jaksa enam nii kõrgele hüpata kui vanasti ning tema füüsiline ramm hakkab vähenema. Nüüd on õige aeg kodu kriitilise pilguga üle vaadata ja tekitada loomale ohutu ligipääs tema lemmikpaikadesse ja võib-olla piirata ära ruumid (näiteks garaaž või rõdu), kus loom võib end kogemata vigastada. 5. Tervisekontrollid loomaarsti juures võiksid muutuda regulaarseks ja sagedasemaks. Lisaks vaktsineerimisele ja parasiiditõrjele tuleb hoida silm peal eaka looma üldisel tervislikul seisundil. Kuna loom ei saa meile öelda, et kuskilt valutab, peab omanik ise initsiatiiv haarama ja loomaarsti antud soovitusi alati kuulda võtma. 6. Veeda neljajalgse sõbraga aega ja aita tal enda eest hoolitseda. Tundub elementaarne, aga kiire elutempo juures kipume unustama, et paljude koduloomade jaoks on parim osa päevast talle armsate inimestega koos veedetud aeg. Vananedes ei saa paljud loomad enam enda eest hoolitsemisega nii hästi hakkama kui varem. Kammimine on tore viis loomaga koos aega veeta ning näidata eakale sõbrale, et ta on hoitud ja armastatud.