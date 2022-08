TalTech alustas vastuvõttu avatud õppesse – valikus on ligi tuhat õppeainet

Avatud ülikooli juhataja Hanno Tombergi sõnul on avatud õppesse oodatud nii need noored, kel suvel ei õnnestunud pääseda ülikoolide tasemeõppesse kui ka täiskasvanud, kes soovivad ennast täiendada valitud erialal või omandada uusi teadmisi mõnes muus valdkonnas.

Kuna töökohtadele seatud ootused muutuvad väga kiiresti ja uued töökohad on seotud digitaliseerimise, ring- ja rohemajanduse oskustega, siis on vajadus ümberõppe järele senisest suurem. "Avatud õppes saab õppida enda valitud tempos ja just neid õppeaineid, mis õppurit ennast huvitavad," lisas Tomberg.