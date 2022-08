Hinnatõususõjas tuleb toiduainete käibemaksu langetada

Kui varakevadel majanduslikke toimetulekuraskusi kogevate Eesti inimeste osa vähenes, siis mais see taas suurenes, suurenedes aprilli 19 protsendilt mais koguni 27 protsendile. See on juba üle veerandi meie inimestest ja seda ei saa enam eirata! Eesti konjunktuuriinstituudi andmeil kallines keskmise toidukorvi maksumus juunis aastases võrdluses koguni 18 protsenti.