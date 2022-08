Poole aastaga on makstud toimetulekutoetust rohkem kui kogu eelmisel aastal

Paide linnavalitsus on maksnud tänavu esimese kuue kuuga summaliselt toimetulekutoetust üle poole rohkem kui eelmisel aastal kokku. Türi valla valdkonnaspetsialist innovatsiooni ja sotsiaaltöö valdkonnas Kati Nõlvak sõnas, et tal pole täpset statistikat käepärast, kuid see summa on oluliselt suurenenud.