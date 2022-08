Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* «Mari, kohe välja! Helikopter tuleb jälle!» Sellist hüüdu võis kuulda eelmise reede pärastlõunal Järvamaal asuvas Vao külas. Kohas, kus elaniketa kortermaju paistab olevat rohkem kui elanikega hooneid, kõlas selline kutsung isegi kohatuna. Küla on ju tühi. Kes kellele karjub? Mis helikopter? Miks ometi peaks Koeru külje all olevasse külakesse selline lennumasin maanduma? Kui Mari kutset järgis, siis sai ta varsti aru, et kutsujal oli õigus. Otse elumajade kõrvale heinamaa veerele kõrge rohu sisse brittide transpordikopter CH-47 Chinook tõesti maandus ja mitte korra, vaid ikka korduvalt. Kopter tuli, poetas portsu võõrastes mundrites sõjaväelasi lagunenud kortermajade juurde maha ja lendas järgmise laari võitlejate järele.

* Reedest pühapäevani kestnud Oisu aganikufestivalil kuuldi esinemas nii Väikeste Lõõtspillide Ühingut, menukooslust Puuluup kui ka Curly Stringsi. Eelmise aasta kolmepäevasest kontserdisarjast on kasvanud välja tõeline festival, kus kokku saavad maaelu, kultuur ja kohalik kogukond. Peakorraldaja Mikk Otsus ütles, et festival oli igas mõttes hea üllataja. «Jäime rahule, sest ala oli äge ja tagasiside on olnud äärmiselt hea,» lausus ta. «Kõik, kes kohapeal käisid, kiitsid just esinemispaika, sest sellist müüritist on päris raske teha, nii et ega naljalt leia kedagi, kes viitsiks seda järele teha.» Otsus lisas, et rahvast käis umbes tuhande kanti.