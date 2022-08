Väätsa peab laupäeval merepidu

Kortermajade festivali peakorraldaja Rait Pilipenko sõnas, et merepeo mõte oli väätsalaste peas juba ammu. «Selleaastane teema sündis eelmisel aastal, kui plaanisime seda kasutada. Teemad sünnivad tavaliselt kogu meie rahva koosistumistel, kus ühel korral jäi kõlama lause, et Väätsast võiks saada merelinn. Sealt ka see mõte tuli,» selgitas ta.