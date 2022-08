Keskaja Inimene kergitab saladusloori

Paljudele jääb ilmselt segaseks, kes see Keskaja Inimene on ja miks peaks temast kirjutama. «Tutvustaksin ennast võibolla siis nii, et olen ajaloohuviline, veel mõõdukalt noor mees, kellele meeldib sotsiaalmeedias jaurata eelkõige poliitilistel teemadel ja seda ajalookastmes,» ütleb ta.

Eestis natukene vaeslapse osas olevas Twitteris on Keskaja Inimene ääretult populaarne tegelane. Peaaegu kõik eestlastest Twitteri kasutajad on tema säutsudega kursis. Tal on üle 5500 jälgija, mis on Eesti Twitteri kohta päris suur saak.