„Apteeker Melchior. Viirastus“ linastub Paides järgmisel nädalal

Esimest korda linastub Eestis ühe aasta jooksul filmide triloogia. 15. aprillil 2022 esilinastunud triloogia esimene osa “Apteeker Melchior” on olnud Eesti kinodes äärmiselt edukas – filmi on kinos vaatamas käinud juba üle 123 000 inimese ja see linastub endiselt kinokavades üle Eesti. Kogu iseseisvunud Eesti 31 aasta jooksul toodetud Eestis üle tuhande filmi, millest vaid 11 ületas 100 000 vaataja piirii, nende hulgas “Apteeker Melchior”.