Peame õppima nüüd koroonaga elama

Paide perearst Ingrid Alt ütles, et uue koroonalaine taga on suvised reisimised, suurüritused, peod ja ühissöömised. «Viirus ei maga ka suvel ja teeb armutult oma tööd. Peame nüüd olema ise juba sedavõrd targad, saamaks aru, mida tohib ja mida mitte,» lausus ta.

Alt selgitas, et ennekõike on oluline oma tervist jälgida ning külmetushaigustele iseloomulike sümptomite korral või haigestunud inimesega kokkupuutumise järel igal juhul ennast testida. «Antigeenitestid on nüüdseks muutunud tõsiseltvõetavaks, aga neid tuleb teha ikka korralikult juhendi järgi, et tulemus saaks õige,» ütles ta.