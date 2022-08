Pillimeeste sõpruskond ei lase traditsioonil hääbuda

Lembit Saarsalu on viimastel aastatel sageli järvalasi oma esinemisega rõõmustanud. 19. augustil astub ta lavale koos oma vanade sõpradega.

Suvi on kokkutulekute aeg. Kokku saavad koolid, suguvõsad, pered, sõbrad ja tuttavad. Sellel suvel on Järvamaalgi mitmesuguseid kokkutulekuid juba olnud ja veel tulemaski. Augustis saab Järva-Jaanis kokku sõpruskond, kelle pilli järgi vihtus kuuskümmend aastat tagasi tantsu Järvamaa, aga ka kaugema kandi rahvas. Võib vist öelda, et kui sa polnud mõnel toonase Paide rajooni tantsuõhtul JJ64 pillide järgi tantsu löönud, siis polnud sa peol käinudki.