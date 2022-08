Väike Kädva küla peab suurt pidu

Olgugi, et Kädva kool suleti juba 1966. aastal, tullakse iga viie aasta tagant kokku, et koolimaja sünnilugu ning kooli ennast meenutada. Kädva 125-aastane koolimaja on ka tänapäeval väga tähtis hoone- küla seltsimaja, mida omakeskis ka külamajaks kutsutakse.