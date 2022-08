Mobiilset testimispunkti asendab kodubrigaad

Tavapraktikas on Alliku selgitusel nii, et pärast perearsti saatekirja laekumist avaliku testimise infosüsteemi saadetakse testitavale saatekirjas märgitud telefoninumbrile lühisõnum (SMS). «Ise ei pea kuhugi helistama ega ennast kirja panema, vaid seejärel inimesele helistatakse avaliku testimise kõnekeskusest ja pakutakse aega Tallinna lauluväljaku mäel või kodust proovi andmise võimalust,» täpsustas Allik.

PCR-testi saab anda ninaneelust või kurguloputusvedelikust. Viimase puhul peab olema vähemalt üks tund söömata-joomata.

Kui saatekirjad on vormistatud kõikidele pereliikmetele, tuleb proovi andmiseks aeg kirja panna kõikidele pereliikmetele eraldi (võimalusel järjestikused ajad). «Ühe broneeringuga pääseb testima vaid see inimene, kellele see aeg tehtud oli,» märkis Allik.

Valikuliselt kutsub Tartu Ülikool inimesi ka koroonaseire uuringusse, kus tehakse nii PCR-test kui määratakse ka veeniverest antikehade tase. Järgmine seireuuring koos Medicumi ja Synlabiga algab 17. augustil.

Kui inimene osutub valituks, tuleb tal täita küsimustik, esitada oma andmed ja jääda ootama, kuni ühendust võetakse. Andmete edastajatele saadetakse juhised testimiseks. Ka siis pole vaja ise kuhugi helistada. «Avaliku testimise kõnekeskuse aegade kirjapanijail on oma kindel tööjärjekord ja kui paljud inimesed hakkavad korraga sisse helistama, on see häiritud,» põhjendas Allik. Ta lisas, et ka uuringus osalejaile pakutakse prooviandmise võimalust kodule võimalikult lähedal.

Allik ütles, et uuringu ajaks, see tähendab ajavahemikus 18.–28. august tuleb Paidesse jälle Synlabi testimisbuss. See peatub samas asukohas, kus varemgi (Tallinna mnt 47).