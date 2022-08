Ristisõda inflatsiooni ääres

Sellistel karjääridel on ka hüppelaud. Värskel ettevõtlusministril Kristjan Järvanil olid selleks söakad, ent ekspertide tunnustuseta jäänud seisukohavõtud kogumispensionite vastu. Uus amet on andnud talle indu minna uuele katsele seoses inflatsiooniga, mida samba avamisest prognoositigi, et veel kord vaidlustada tunnustatud analüüse ja proovida jõudu Eesti Panga kallal.