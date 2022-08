Maailmakoristuspäev koostöös Eesti näitlejatega pöörab tähelepanu suitsukonireostusele

Ettevõtmise raames valmis koostöös keskkonnainvesteeringute keskusega kolm humoorikat, harivat ja meelelahutuslikku sketši, mille stsenaariumite autor on maailmakoristuspäeva kauaaegne patroon muusik ja režissöör Andres Kõpper ehk NOËP. Klippides löövad kaasa näitlejad Märt Avandi, Ago Anderson, Merle Talvik ja muusik Henri Kõrvits ehk Genka.

Eesti koristuse eestvedaja Elike Saviorgi sõnutsi sündis idee 2020. aasta koristuse paiku. "Keskendusime tollal väikeprügile. Statistika näitas, kuivõrd palju vedeleb looduses ja linnaruumis konisid," mäletab Saviorg, tuletades seejuures meelde, et igal aastal jõuab Eestis loodusesse pea 80 tonni sigaretifiltreid. "Meie tegevuse eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust, rääkides pealtnäha tühisest prügiliigist rohkem. Prügistamine on halb harjumus. Loodame oma koristuste ja projektidega motiveerida inimesi kasutama prügikasti või kaasaskantavat konitopsi."