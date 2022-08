Jõhvis pärjatakse nii aasta parim metsamajandaja kui Eesti raiespordi meister

„Omanikud on väga erinevad ja vahva on näha, et eestlane on tööinimene – oma metsade hooldamisel on ränka vaeva nähtud,“ kommenteeris parima metsamajandaja konkursi hindamiskomisjoni liige, Rakvere metsaühistu juht Meelis Matkamäe. Matkamäe sõnul oli konkurents tipus väga tihe ning esikolmiku kohtade ümber käis rebimine.