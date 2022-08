Seksismi väljajuurimiseks tuleb teha jõulisi samme

Seksism on midagi, mida meedia meile pidevalt kas teadlikult või alateadlikult sisse söödab. See, kuidas meedia kohtleb mehi ja naisi eri viisil, peaks olema selge meist igaühele, kes me kordki päevas mõne meediaväljaande avame.

Tänapäeva maailma meedias kohtab palju topeltstandardeid. Naiste kehade pidev kommenteerimine ja neile hinnangute andmine on üks olulisimaid. Miskipärast tunduvad aktsepteeritavad uudised, mis viitavad konkreetse naise kaalutõusule või -langusele, ja see pole ilmselt isegi midagi, mille peale lugeja pikemalt peatuma jääks. See on ju nii normaalne, et selliseid uudiseid kirjutatakse. Kas ikka on? Jah, meestegi kehakaalu kommenteeritakse, kuid olgem ausad, naiste puhul on sääraste artiklite hulk vahel lausa üle võlli.