Kassid ootavad puhvetisse külla

Paikassi eestvedaja Virge Piisner ütles, et lettidel saab olema maitsev söök ja kaunis käsitöö. "Meile on abikäe ulatanud paljud kohalikud kondiitrid, kes küpsetavad meile müügiks oma parimaid kooke ja pirukaid," lausus ta. Kohapeal valmib ka värskelt grillitud liha ning kuumi- ja külmi jooke.

Piisner lisas, et traditsiooniks on saanud, et sel päeval on kassitoa uksed kõigile avatud ning kassidega saab mängida ning nende tegemisi jälgida. "Kui mõni kassike peaks külalisele eriliselt hinge pugema, saame arutada ka võimalusi talle uue kodu pakkumise osas," märkis ta.