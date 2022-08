Eestlaste terviseandmed muutuvad Euroopa arstidele kättesaadavaks ja vastupidi

"Kõik andmed kuvatakse arstile juba kohalikku keelde tõlgituna ja seal on inimese kohta ainult kõige kriitilisem ning värskem terviseinfo, mitte kogu raviajalugu," rääkis Arm. See võimaldab tulevikus arstidel üle kogu Euroopa õnnetustesse sattunud välismaalasi paremini ja kiiremini aidata, sest näiteks erinevad ravimiallergiad ja viimased operatsioonid on arstile kohe näha.

Armi sõnul on arstide jaoks oluline teada, et uus lahendus on täiendav, kuid mitte täielik infoallikas patsiendi ravimiseks. „Ravi määramisel ei tohiks lähtuda vaid portaalis leiduvast infost – see on siiski vaid kokkuvõte. Samuti peab selleks, et välisriigi patsiendi terviseandmeid vaadata, temalt küsima suulist nõusolekut, välja arvatud hädaolukorras, mil inimene seda anda ei saa,“ selgitas Arm.