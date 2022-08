Välisminister humanitaarabipäeval: humanitaartöötajad päästavad väsimatult elusid üle maailma

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et Venemaa agressioon Ukrainas on meile väga lähedalt näidanud tsiviilisikute kannatusi sõjas.

"Ukrainas vajab sõja tõttu humanitaarabi 18 miljonit inimest ja näeme, et humanitaarkatastroof süveneb iga päevaga. Venemaa sihilikes rünnakutes haavatakse süütuid inimesi ja sõjakoleduste eest oma kodudest põgenema sunnitud elanikud peavad hakkama saama ilma hädavajaliku peavarju, vee ja toiduta. Olen siiralt tänulik nii humanitaartöötajatele ja humanitaarabiorganisatsioonidele, kes on järjekindlalt pingutanud, et Ukraina inimeste elusid päästa, kui ka kõigile neile, kes tsiviilelanikkonda mujal maailmas konflikti- ja kriisipiirkondades väsimatult kaitsevad ja aitavad," sõnas Reinsalu.

Kõikjal maailmas on humanitaarabivajadus väga suur ja üha süveneb. Esimest korda on sõja- ja muudes kriisikolletes oma kodudest lahkuma sunnitud inimeste arv ületanud 100 miljoni piiri ning abivajavaid inimesi on maailmas kokku 274 miljonit. Nende hulk kasvab iga päevaga. Seetõttu on tänavuse humanitaarpäeva tunnuslause „It takes a village“, mis ilmestab humanitaartöötajate ühiseid pingutusi ja koostööd üle maailma, et tagada vajalik abi elude päästmiseks ja kaitsmiseks ning inimkannatuste leevendamiseks ja ennetamiseks.