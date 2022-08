Koeru noortekeskus palub: kui soovid kodus mööbli välja vahetada, paku seisma jäänu meile

Koeru noortekeskuses uuendatakse ja muudetakse hubasemaks. Seinad on värskelt värvitud, katkine mööbel on toimetatud jäätmejaama, kapid on korda tehtud ja allesjäänud mööbel saab uue värske välimuse, annab Järva valla noortekeskus teada ühismeedias.