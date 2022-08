Nutikate õpilaste ideed ootavad rakendamist

Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärks on väärtustada teadust ja innovatsiooni ning tunnustada nutikaid lahendusi. Leiutamine on õppeprotsess, kus oluline on märgata ja annalüüsida probleemi, et leida parim lahendus.

Varasematel aastatel on konkursil edu saavutanud näiteks pimedas toas käimiseks mõeldud lambisussid ning mitmed põnevad turva- ja koristusseadmed. Igapäevaelulisi lahendusi on pakkunud ka makaronide keetmise reha ja kahepoolne hambahari. Seega saab lasta enda loovusel lennata. Leiutamine on lihtne – oluline on märgata meid ümbritsevat ja püüda seda paremaks muuta.