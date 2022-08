Ukraina laste suvi kujunes kirjuks

MTÜ Uue-Kulli Loomekoda oli seitsmest Järvamaal toetust saanud organisatsioonist ainus, kes korraldas Ukraina lastele mitmepäevase laagri koos ööbimisega. Loomekoja perenaine Annela Ojaste ütles, et lapsed olid Valgmal laagris seitse päeva. «Nad tundsid end siin väga koduselt ja turvaliselt ning said omavahel kõik headeks sõpradeks,» märkis ta.

Ojaste juurde laagrisse tuli kaheksa Paide linnas elavat Ukraina last, kelle vanemad on seda meelt, et nende edasine elupaik jääbki siia. Neile käis seltsiks kaks Eesti last, kuid nemad ööbima ei jäänud. «Laagri mõte on panna Ukraina ja Eesti lapsed omavahel suhtlema, et tekiks julgus ja kogemus,» sõnas ta.