Kurjailma festival keskendub seekord toidule

Festivali korraldajad on Järvamaa Leader tegevusgrupid ja sihtasutus Järvamaa koostöös kõikide maakonna ürituste korraldajatega.

Festivali kommunikatsiooni korraldaja Piret Sihver ütles, et 3. septembrist kuni 2. oktoobrini pakutakse Kurjailma festivali raames Järvamaa eri paigus erinevaid meelelahutuslikke üritusi. "Festivali avasündmusena on kavas kirjanduslik Muuseumitee mööda maakonna maanteid, kus kümnes projektiga ühinenud muuseumis pakutakse kahe päeva jooksul eriprogramme. Lunastades ühes neist viieeurose käepaela, kestab seiklus kaks päeva. Samuti kutsub festivali avapäeval Kaljusalu talu oma loomaparki ühele isevärki mõnusale kulgemisele koos valge rebase Lumilee ja tema sõpradega," tutvustas ta.

Sihver lisas, et Järva maakond kannab sel aastal tiitlit Eesti Toidupiirkond 2022, sestap leiab ka Kurjailma festivali kavast toiduga seotud üritusi: väljasõit erimenüüga Rabarestosse, kuhu saab sööma sõita ainult kanuus või hoidiste valmistamise õppepäeva seltsimajas. Veel on kuu aega kestva ürituste nimekirjas matkapäev, laat, tantsuõhtuid, sportlikke väljakutseid ja kogukonna õpipäevi. Igaüks leiab oma. Kogu festivali kava on näha kodulehel www.kurjailma.ee.

MTÜ Järva Arengu Partnerid konsultant Sille Pudel märkis, et festivali korraldajail on hea meel toidupiirkonna tiitli üle ja seetõttu sidusid nad selle turismihooaega pikendava festivali vankri ette. „Toit on kõiki kõnetav teema, vaimustab ja inspireerib, kõik oskavad seda teha ja kõik söövad. Järelikult peaks kõigile sobima,“ põhjendas ta.

Festival on ellu kutsutud maakonna turismihooaja pikendusena, et pakkuda külalistele tegevusi ja piirkonnale enese tutvustusvõimalust. Kõik üritused on iseseisvad, kuid kannavad oma märget „Festivali sündmus“. Piletimüüki korraldab ja tulu läheb iga ettevõtmise korraldajale.