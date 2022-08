Koolirahu kuulutatakse tänavu välja Paides

1. septembril kuulutatakse Paide Vallimäel välja koolirahu sümboolselt kogu Eestile. Kooliaasta avaüritusele liiguvad lapsed ja noored rongkäigus, sõlmitakse koolirahu leping ja esineb noorte lemmik Villemdrillem. See on avatud üritus, kuhu on oodatud ka linnarahvas.