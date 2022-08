Möödunud aasta 24. novembril valis Türi vallavolikogu vallavanemaks Ele Ennu (vasakul). Toona toetas teda ka mõni päev varem volikogu esimeheks saanud Maarja Brause (paremal). Nüüd on kahe liidri koostöö nii teravaks läinud, et volikogu esimees ühines opositsiooniga, et vallavanem kohalt maha võtta.

Foto: Dmitri Kotjuh