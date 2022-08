Linnalahingute harjutamiseks kerkib Rabasaarele seitse maja

"Kui me nende hoonete lähteülesandeid hakkasime kokku panema ja oma kliendiga ehk kaitseväega läbi rääkima, siis sealt tuli loomulikult selliseid asju, millega me ei osanud arvestada teeme ühele hoonele seina, mida võib reaalselt õhku lasta, ja hoonete ruumiplaanid on tehtud niimoodi, et me saame vaheseinu liigutada ehk muuta ruumide asetust," ütles RKIK-i harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.