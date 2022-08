Viies maailmakoristuspäev pühendub veekogudele, randadele ja metsadele

“Meie kui inimkonna üks suurim probleem on see, et meil pole enam sidet loodusega. Me ei tunne end kui osa loodusest, vaid pigem selle tarbijana. Me kasutame ressursse ja mõtleme, kuidas saaks loodus meid teenida,” märgib tabavalt globaalset koristust korraldava Eesti keskkonnaorganisatsiooni Let’s Do It Worldi tegevjuht Anneli Ohvril.