Amet: kooliaasta algul tasub asulates liigeldes tempo maha võtta

"Õppeaasta algus toob kaasa suure liikluskoormuse kasvu – teedel on rohkem nii jalakäijad, jalgrattureid, kergliikurijuhte kui ka mootorsõidukijuhte. Jalakäija jaoks on teeületus kõige ohtlikum osa teekonnast ja ülekäiguraja ohutul ületamisel on oluline roll nii jalakäijal endal kui mootorsõidukijuhil. 2021. aastal sai reguleerimata ülekäigurajal vigastada 104 inimest, kellest hukkus viis," selgitas transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert Liis Sepp.