Esimene koolikell helises kutsekoolis

Järvamaa kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin selgitas õppuritele, et 1. spetember on küll tarkusepäev, mistõttu algab enamikus koolides õppetöö just siis, kuid kutsahariduskeskus alustab uut õppeaastast juba teist aastat esmaspäeval. «Elame ajal, kui iga päev tuleb midagi õppida,» sõnas ta. Oselin pani kõikidele uutele õppijatele südamele, et ta avaaktuse kõrval kõikidega nendega kindlasti kohtuda ka lõpuaktusel, mis tähendab, et õppimist tuleb tõsiselt võtta. «Esmakursuslastele on mul teie emadelt ja isadelt ka üks oluline sõnum edasi öelda: ärge kogu raha kohe esimesel päeval ära kulutage,» naljatles ta.