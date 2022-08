Tänavu on tulekahjus hukkunud üle 20 inimese

Hiljuti oli Kehras juhtum, kui nutikas Nublu andur päästiski korteri ja sealsed elanikud halvimast. Nutikas andur edastas tule- ja vingugaasihäire, mille peale reageeris G4Si patrullekipaaž. Paari minuti pärast saadi ka korteri omanikuga ühendust, kes ütles, et kohapeal on tulekahju. Lisaks patrullekipaažile reageeris häirele ka Päästeamet ja kiirabi. Tulekahju oli ühes toas ning korteris viibinud kolm inimest ja koer pääsesid välja. Tulekahju sai alguse pikendusjuhtmest.

Päästeamet juhib tähelepanu, et töökorras suitsuandur aitab anda tulekahjust märku veel selle varajases etapis, hoides ära kurvad tagajärjed. Vihrina paneb inimestele südamele, et nädalavahetusel vanavanemaid külastades tuleks aidata ka neil veenduda, et suitsuandur on oleks töökorras. Samuti tuletab ta meelde kontrollida enda suitsuandurit vähemalt korra kuus. See võib päästa sinu ja lähedaste elu.