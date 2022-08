Kuhu tuleb paigaldada vingugaasiandur? Korstnapühkija ei pruugi teada

Kuigi korstnapühkijatel vingugaasialast ametlikku teadmist ei ole, paluvad inimesed anduri paigaldamisel tihti korstnapühkija abi. See on nagu õnnemäng – kui korstnapühkija on ise vingugaasi liikumise osas pädev või mõistab lugeda seadme kasutusjuhendit, siis läheb õnneks ning andur saab paigaldatud õigesti, kuid samas on oht, et korstnapühkija vingugaasi leviku osas siiski pädev ei ole.

Korstnapühkija Vladislav Dõrlo sõnas, et inimesed küsivad temalt tihti, kuidas andurit paigaldada ning mitu korda on ta selle küsijatele ka kodus paigaldanud. Seda teeb ta aga anduri kasutusjuhendi järgi – nii nagu peakski.

Loe kasutusjuhendit!

Päästeameti kommunikatsiooninõunik Berit Helena Lamp sõnas, et iga seade on erinev ja seetõttu tuleb järgida kasutusjuhendis toodud näpunäiteid. “Ainult nii saab tagada olukorra, kus konkreetne andur töötab korrektselt ja annab ohust õigel ajal märku”.

Vingugaasiandur on nagu iga teine elektrooniline seade ja isegi kasutusjuhendi järgi paigaldades võib see mingi hetk rikki minna. „Seetõttu oleks hea, kui sinu kodus on infot edastav nutikas andur. Lokaalne suitsuandur on tarbetu, kui lähed poodi või niidad õues muru – see on kasulik ainult juhul, kui keegi on kodus. Samas nutikas andur aitab ka siis, kui oled kodust eemal ning annab ise teada, kui tal peaks olema aku tühi või mõni muu rike,“ selgitas G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala.

Kuusik tõdes, et vaatepilt, mis kodudes andureid silmas pidades avaneb, on väga erinev. Leidub kodusid, kus andurid on korrektselt paigaldatud ja kus on ka jälgitud, et nende eluiga möödas ei oleks. “Paraku on aga ka neid kodusid, kus andureid üldse ei ole, nende eluiga on juba mitu aastat tagasi möödunud või hoitakse andurit kapi peal või mõnes muus kohas, kus seade enda tööd teha ei saa,” nentis Kuusik. Sellises olukorras elupäästvast andurist mingit kasu ei ole.