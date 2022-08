KIK avab looduskaitse, ringmajanduse ja kaasrahastuse taotlusvoorud

„Keskkonnaprogramm koosneb üheksast programmist, millest toetatakse mitmeid erinevaid tegevusi. Täna avame taotlusvoorud kolmes programmis,“ sõnab KIKi valdkonnajuht Rita Jürmann. „Kaasrahastamise programmi puhul sõltuvad taotlejad Euroopa otsetoetuste fondide tähtaegadest, mistõttu annamegi nüüd võimaluse taotluste esitamiseks aasta teises pooles. Looduskaitse ja ringmajanduse programmides on võimalike toetatavate tegevuste loetelu väga pikk. Seetõttu jagasime nendes valdkondades taotlemise ühe aasta sees kahe vooru vahel, et piiratud eelarve vahendeid täpsemini suunata,“ selgitab Jürmann.

Ringmajanduse programmist toetatakse keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamist ja registreerimist, samuti mitteformaalsete keskkonnajuhtimissüsteemide (roheline kontor ja kool) väljatöötamist, elluviimist ning sertifikaadi või tunnistuse taotlemist. Lisaks saab toetust Euroopa Liidu ökomärgiste taotlemiseks ning ohtlike jäätmete kogumisringide läbiviimiseks. Viimase puhul saavad toetust taotleda need kohalikud omavalitsused, kes ei saanud toetust 2020. toimunud voorust ning kelle jäätmemajanduse tase on minuomavalitsus.fin.ee andmetel kohalike omavalitsuste teenuste olukorra ülevaates vähemalt kolm. Taotlusvooru eelarve on 339 167 eurot. Rohkem infot KIKi kodulehelt siit.