Kurjailma festival keskendub toiduüritustele

Kurjailma festival 3.0 toimub septembrikuu jooksul Järvamaal ja on kokku pandud ajaviitelise olemusega erinevatest üritustest, millest on oodatud osa võtma nii kogukonna liige kui ka kaugemalt tulija. Festivali korraldajad on Järvamaa LEADER tegevusgrupid ja sihtasutus Järvamaa koostöös kõikide maakonna ürituste korraldajatega.