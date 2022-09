Anto Raukase stipendium toetab Eesti energeetikatudengeid

„Meil on hea meel, et koostöös teaduste akadeemiaga oleme loonud auväärse akadeemiku ja tulihingelise energeetikavisionääri, tuumaenergia toetaja Anto Raukase nimelise stipendiumi, et toetada Eesti energeetika arengut,“ sõnas Fermi Energia juhatuse liige Henri Ormus. „Ida-Eesti on ajalooliselt olnud Eesti tööstuse ja energeetika tugisammas. Fermi Energiale on oluline toetada piirkonna noorte füüsika- ja energeetikaalaseid õpinguid, sest just Virumaal on tugevat potentsiaali kaasaegse väikereaktori arendamiseks ja energeetika 21. sajandisse toomisel Eestis,“ ütles Ormus.