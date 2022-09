Vanasti käisid Paides veel suvetuurid

Paide meeldib mulle peamiselt seetõttu, et ta on päris linn. Kuigi pooled majad on vanad, puust ja lagunenud, ei ole Paide elutu ja kunstlik Tallinna lähiümbruse eeslinn, samuti pole ta mingi Harju- või Raplamaa raudteeasula, kuhu kolitakse ainult sellepärast, et Tallinnasse ei jõuta omale elamist osta. Meil on kirik, kindlus, mitu poodi, keskväljak, haigla ja isegi paar kuud on veel teatrit (nutan, karjun, oksendan). Eelkõige meeldib mulle, et Paide ei ole Türi.¹