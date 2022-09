ARVUSTUS ⟩ «Ütles, et ma imeks ta varbaid.» Tulikuum «Rannamaja» on tagasi ja vist nagu tasub vaadata?!

«Mul oli hirm, et saan öösel rape'i!», «Mu pea lõhub nagu litsimaja klaver», «Ütles, et ma imeks ta varbaid, väga hirmus» – just need on tsitaadid, mis «Rannamaja» kolmanda hooaja esimeses osas kõlasid. Kas uus hooaeg on vürtsikam kui eales varem?