Õpetajate perekond annab välja omanimelist stipendiumit

Allkirjastatud lepe näeb ette, et perekond Valangute stipendium on mõeldud õpilasele, kelle tegevus, käitumine ja hoiakud on Paide gümnaasiumi õpilasena silmapaistvalt eeskujuks kooli vaimsuse ja väärtuste kandjana. Stipendiumit võib oludest tulenevalt määrata ka mitmele õpilasele. Aga kui sobiv kandidaat puudub, võib rahalise toetuse jätta ka väljaandmata.