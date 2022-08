Järvalased ammutasid trollide maal noorsootööks ideid

Suve-Küti ütlust mööda tekitas õppereis hulgaliselt uusi ideid noorte ja noorsootöö projektideks, aga ka tihedaks koostööks. Norrast tõid nad kaasa toredaid mängu- ja tegevusideid. «Olulisim oli teadmine, et meeskonnatöös peitub jõud ja koos saab tööle panna kõik need teadmised, mis on omandatud nii koolides, kursustel kui ka õpirändes ning olulise väärtuse ja tulemuse kogukonnatöös annab põlvkondadevaheline koostöö,» lausus ta.

Rohi ütlust mööda oli põnev oma silmaga näha noorte ja laste­vanemate ühist tegutsemist skautide tegevusõhtul. «Meil, eestlastel, on kombeks mõelda, et mujal on alati parem. Veendusin taaskord, et selleks et mõista, mis meil hästi on, tuleb ära käia. Võin julgelt öelda, et Eestis tehakse väga head noorsootööd, küll vajab arendamist siinne võrgustikutöö poolte vahel,» lausus ta.