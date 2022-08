Kunstikooli klassid täituvad laste ja noortega

Paide kunstikooli direktor Anneli Suits ütles, et praegu on kunstikooli klassid õpilasi täis ja mõnes vanuseastmes on lausa kolmas paralleelklasski juurde tehtud. «Kokku on meil 11 klassikomplekti üle 120 õpilasega,» täpsustas ta. Kui kunstikooli õppuritele liita juurde huviringides käijad, siis küündib kunstikooli õppurite arv juba üle 200.