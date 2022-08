Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide muusika- ja teatrimaja kihas eelmisel neljapäeval Järvamaa õpetajatest, kes on valmis uuele õppeaastale kohe-kohe vastu astuma. Kooli- ja lasteaiaperedega on liitunud üle poole­saja uue haridustöötaja, nende seas ka Koigi kooli õpetajad Kaisa Lota Õispuu ja Aravete keskkooli õpetaja Merle Mänd. Kaisa Lotale pole Koigi kool võõras koht. «Ma lähen nii-öelda ringiga tagasi. Olen selle kooli vilistlane,» sõnab ta. Koigi koolis astub Kaisa Lota justkui Hunt Kriimsilma rolli. «Sügisest alustan eesti keele ja kirjanduse õpetajana, kunstiõpetajana ja võibolla midagi veel,» ütleb ta.

* Kolm aastat tagasi valminud Paide Hillar Hanssoo põhikooli katus pole korralikult vett pidanud algusest saadik, kuid sedasi nagu nüüd, kaks päeva enne kooliaasta algus, pole see kunagi lekkinud. Kooli direktor Kersti Kivisoo selgitas, et seni oli koolimajas kaks kohta, kus laest vett vahel tilkus. Sinna pandi ämbrid alla ja koolielu seisma ei jäänud. Teisipäevase vihma ajal ladistas laest vihma aga nii, et isegi 18 ämbrist polnud abi. Koristajad uhasid kühvlitega vett ämbritesse ja päeva lõpus sai väiksema vee lapiga kokku.